Après trois jours dans le coma, un supporter du PSG se réveille avec l’accent marseillais

Après plus de 25 ans à supporter le PSG, Romain osait à peine rêver de cette deuxième étoile. Alors quand il assiste au « back to back », il laisse éclater sa joie et monte sur le toit d’une voiture, torse nu en hurlant à pleins poumons le chant « Marseillais n**** ta mère ». Mais au même moment, une trottinette électrique débridée échappe au contrôle de son conducteur et vient le percuter en pleine tête. Il tombe inconscient et est pris en charge par les secours.

Romain vient de se réveiller mais, sans que les médecins parviennent à l’expliquer, il parle maintenant avec l’accent marseillais « J’étais tarpin empégué, avec tous mes collègues, on fêtait la victoire ! Le ballon pour nous, c’est sacré ! Mais y a un minot qu’a déboulé en trottinette et je l’ai reçu pleine tête. Là les gens disent nanani nanana comme quoi je parle comme un Marseillais, c’est des fadas ! » Selon le personnel médical, Romain est en plein déni, et refuse d’accepter la réalité.

Comme on a pu le voir ailleurs avec des patients qui se réveillent en parlant une autre langue, Romain a lui acquis tout le parler marseillais, au point de parfois avoir des difficultés à se faire comprendre des soignants. « Il demandait à caguer, à caguer, à caguer, je ne savais pas ce que ça voulait dire… Je n’ai compris que plus tard, quand j’ai vu l’état du lit », confie une infirmière qui a préféré garder l’anonymat. Aujourd’hui, ses amis lui ont tourné le dos, refusant de lui rendre visite et de devoir entendre un accent marseillais, alors souhaitons à Romain un bon rétablissement, et un déménagement probable à Marseille le plus vite possible.

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