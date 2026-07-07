Donald Trump demande à la FIFA de « mettre fin à cette Coupe du monde stupide »

Nouveau coup de théâtre dans la Coupe du monde de football organisée sur le sol américain. Quelques minutes seulement après la défaite cuisante infligée par la Belgique aux États-Unis, Donald Trump s’est empressé de contacter le président de la FIFA : « Oui, j’ai appelé Gianni Infantino pour lui demander de mettre fin à cette compétition stupide : plus personne ne s’intéresse au soccer de toute façon », confirme le chef d’État.

Le président de la FIFA aurait essayé de temporiser en proposant plusieurs solutions, comme la possibilité de réintégrer les États-Unis dans la compétition à la place d’un pays comme la Norvège ou le Maroc, « dont l’absence en quarts de finale ne devrait choquer personne ». Peine perdue : excédé par les performances décevantes de son équipe et l’ingratitude de “Farine Balgolune”, Donald Trump a exigé la fin de la compétition, ainsi que l’interdiction définitive de jouer au soccer sur le sol américain.

Le chef d’État américain aurait décidé en parallèle d’organiser sa propre Coupe du Monde de football, « une fête incroyable, la plus belle Coupe du monde de l’Histoire, réunissant les meilleures équipes de la planète » à l’exception de la Belgique. Selon nos informations, les règles du jeu seraient légèrement différentes : les joueurs, équipés de casques, d’épaulières et de protège-dents, seront autorisés à jouer avec les mains et devront franchir la ligne de but adverse avec le ballon pour marquer des points.

La nouvelle a immédiatement réjoui l’Italie, enthousiaste à l’idée de disputer à nouveau une Coupe du monde de football.

Photo Getty Images