Sports
Coupe du monde 2026 – Une page de publicité interrompue par une pause football
La FIFA a tenu à présenter ses excuses après qu’une page de publicité a été interrompue par un match de football dans la nuit de lundi à mardi.
L’embarras est de taille chez les diffuseurs. « Personne ne sait ce qu’il s’est passé mais nous allons tout faire pour que cela ne se reproduise plus », indique Patrice Martinon, responsable de la régie publicitaire du groupe M6. « Rien ne devrait perturber le bon déroulement d’une page de publicité. Nous avons lancé un audit interne afin de comprendre comment cela a pu se produire »
De leur côté, les téléspectateurs se sont eux aussi sentis trahis par la promesse initiale. « Le football casse le rythme des publicités et s’ ils continuent comme ça ils vont tuer les spots de pub» ronchonne Thierry. « On se retrouve à regarder des pauses où l’on essaye de nous vendre un sport avec des types qui courent après un ballon. C’est lamentable », s’énerve encore un autre téléspectateur joint par téléphone
Même incompréhension chez les annonceurs. « Nous avions payé pour diffuser notre spot toutes les six minutes », déplore le directeur marketing d’une célèbre marque de chips. « À plusieurs reprises, notre publicité a été retardée par des actions de jeu, des corners et même un but, c’est n’importe quoi, on manque totalement de respect aux téléspectateurs »
Face à la polémique, la FIFA a promis de réagir rapidement. Parmi les mesures envisagées : réduire la durée des matchs à trois minutes, faire jouer les équipes pendant les écrans publicitaires ou remplacer les arbitres par des influenceurs spécialisés dans le placement de produit.
Photo Pixels
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