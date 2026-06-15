Coupe du monde – L’arbitre Omar Artan autorisé à arbitrer depuis une cellule

L’arbitre somalien Omar Artan, bloqué par les services d’immigration américains à son arrivée aux États-Unis, pourra arbitrer depuis une cellule. Un membre de la police ICE nous explique le processus en cas d’incarcération de l’arbitre. « Il sera muni d’une tablette et d’une connexion Wi-Fi. Rassurez-vous, il n’aura en revanche droit qu’à un repas par jour, ça ne va pas beaucoup lui changer de la Somalie », s’esclaffe l’agent de la police de l’immigration.

Le Président de la FIFA s’est félicité de cette décision. « C’est une avancée majeure pour le football moderne », explique Gianni Infantino dans un communiqué. Le fait qu’il soit potentiellement enfermé derrière des barreaux ne changera rien à sa capacité à distribuer des cartons rouges. Au contraire, cela lui offrira une vision panoramique que beaucoup d’arbitres de champ africains lui envieront. »

Il y aurait cependant une ombre au tableau : l’ambiance. « Je risque de perdre mes moyens si aucun joueur ne vient contester une décision, si je n’entends pas d’insultes du banc de touche ou de sifflets des tribunes », soupire Omar Artan. Pour mettre l’arbitre dans des conditions proches du stade, la police ICE envisage de le mettre dans la même cellule que deux militants américains suprémacistes blancs, arrêtés pour des faits de violences lors d’une réunion du Klu Klux Klan.

Crédits photo : Hector Vivas/FIFA via GettyImages.