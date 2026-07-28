5 climatosceptiques à catapulter dans un mégafeu

Luc Ferry

Ses cheveux fantasques sont très inflammables, ce qui peut provoquer une belle explosion à l’intérieur du mégafeu.

Marion Maréchal

Cela ne la fera pas changer d’avis sur le rôle de l’activité humaine dans le réchauffement climatique, mais cela nous soulagera.

Pascal Praud

La difficulté sera de le capturer à la sortie de son studio climatisé de CNews. Soyez vifs.

Pierre-Édouard Stérin

Ce catapultage devra être effectué un mardi à 10h30, parce que c’est sa seule dispo dans son agenda.

Claude Allègre

Il est mort, mais on peut le balancer quand même. C’est ce qu’il aurait voulu.