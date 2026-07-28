Société
5 climatosceptiques à catapulter dans un mégafeu
Les humains ont toujours accompli de grandes choses lorsqu’ils disposaient d’une catapulte. En voici une nouvelle application, qui permettra d’allier l’utile et l’agréable.
Luc Ferry
Ses cheveux fantasques sont très inflammables, ce qui peut provoquer une belle explosion à l’intérieur du mégafeu.
Marion Maréchal
Cela ne la fera pas changer d’avis sur le rôle de l’activité humaine dans le réchauffement climatique, mais cela nous soulagera.
Pascal Praud
La difficulté sera de le capturer à la sortie de son studio climatisé de CNews. Soyez vifs.
Pierre-Édouard Stérin
Ce catapultage devra être effectué un mardi à 10h30, parce que c’est sa seule dispo dans son agenda.
Claude Allègre
Il est mort, mais on peut le balancer quand même. C’est ce qu’il aurait voulu.
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