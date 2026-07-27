Société
Gironde : BFMTV affirme que le feu est désormais à 500 km de Paris
Selon les experts en plateaux, le feu se trouverait désormais aux portes de la capitale, à presque cinq cent kilomètres. Reportage.
La situation était toujours susceptible d’évoluer en cours de soirée, selon la chaîne d’informations en continu. “Le tout est de savoir si les flammes remontent en ligne droite ou si elles choisissent un chemin plus tortueux”, a souligné un journaliste en plateau. “On sait qu’il y a débat sur si le feu peut être intelligent. Et s’il est capable de prendre les transports pour se propager plus vite, voilà la vraie inquiétude”, a témoigné un expert qui recommande, par principe de précaution, la construction d’un pare-feu de trois cent cinquante kilomètres entre Bordeaux et Tours.
Photo Pexels
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