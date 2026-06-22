France
Fête de la musique – Jack Lang aperçu à un concert privé de Jean-Luc Lahaye
L’ancien ministre de la Culture a souhaité célébrer l’événement « dans le respect des traditions les plus controversées des années 1980 ».
PARIS – Afin de marquer la 45e édition de la Fête de la musique qu’il a lui-même créée, Jack Lang a été aperçu hier soir au concert privé de Jean-Luc Lahaye. Une décision qui, selon son entourage, s’inscrit dans sa volonté de « faire vivre le patrimoine culturel français, même lorsqu’il met tout le monde mal à l’aise ».
« Jack est très attaché à l’idée de transmission », explique un proche avant de poursuivre « il n’a d’ailleurs pas manqué de reverser tout l’argent récolté lors de la soirée à une association de bienfaiteurs » sans pour autant donner leurs noms.
Interrogé sur la programmation la semaine dernière, l’ancien ministre avait tenu à garder le line-up secret tout en annonçant une ambiance « musicale, mais pas que » avec d’autres invités comme Richard Berry, Patrick Bruel, Norman Thavaud ou Jean-Marc Morandini. Le concert s’est déroulé dans une ambiance intimiste afin d’éviter toute présence de journalistes ou de juges.
Contactés par la rédaction, les organisateurs affirment que la soirée a été un vif succès et tiennent à préciser qu’elle s’est poursuivie avec un débat consacré à une question devenue centrale dans le paysage culturel français : « Peut-on séparer l’artiste de son casier judiciaire ? ».
Photo Getty
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