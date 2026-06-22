Fête des pères – Louis Sarkozy offre à son père un bracelet électronique en nouilles

C’est un Nicolas Sarkozy terriblement ému qui a été photographié par plusieurs paparazzi lors de sa séance de footing quotidienne en plein cœur du bois de Boulogne. Interrogé sur l’origine de ses petits yeux brillants et de son sourire béat, l’ancien président de la République a dévoilé, accroché à sa cheville, un superbe bracelet électronique intégralement conçu avec des nouilles, des pâtes coudes et de la glue.

« Vous voulez savoir pourquoi j’ai des rigatoni crus accrochés à la cheville ? Eh bien je vais vous le dire » a déclaré Nicolas Sarkozy aux photographes en s’asseyant en tailleur sur la pelouse. « Mon petit Louis m’a offert ce matin ce cadeau de fête des pères, accompagné d’un superbe dessin et d’un joli poème. Avouez que ça donne du baume au cœur. » poursuit-il, en sortant de sa banane un dessin fait aux feutres le représentant torse-nu chevauchant un dragon-cheval devant le Tribunal judiciaire de Paris, armé d’une épée magique et d’une mangue de Colombie.

L’ancien leader de l’UMP en a également profité pour lire un court extrait dudit poème avant de reprendre sa course :

« Mon gentil papa que j’adore,

T’es le plus grand, le plus musclé,

T’es tellement en forme, tellement fort

Qu’même ta prison, c’est la Santé.

Plus tard, j’s’rai ton alter-ego,

Un grand leader, un homme puissant,

Mais pas maintenant j’aide Philippot,

À obtenir ses trois pourcents.

Mon papounet, bonne fête à toi,

On s’voit très vite, tu m’manques beaucoup,

Sur un d’tes yachts, à Ibiza,

Dans un d’mes jets, ou bien au trou. »

Une délicate attention qui ne s’arrête pas là puisqu’en plus de tous ces cadeaux, Louis Sarkozy en a profité pour offrir à son père un gigantesque pot de yaourt intégralement fait en pots de yaourts.