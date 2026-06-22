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Politique

Angleterre – Le Premier ministre Keir Starmer remplacé par Hervé Renard

Le technicien Français a été désigné par le Labour pour rejoindre le 10 Downing Street après la démission de Keir Starmer.

Publié le

 mar 


L’entraîneur français Hervé Renard devrait quitter les États-Unis dès aujourd’hui pour rejoindre la capitale anglaise suite à la démission de Keir Starmer. Selon plusieurs sources au 10, Downing Street, le Français viendra avec l’entièreté de son staff, comprenant deux préparateur physique et un responsable data. Il pourrait annoncer la composition du nouveau gouvernement anglais vers la fin de la semaine.

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