Les États-Unis annoncent quitter le G7 pour fonder le G1

C’est un coup de tonnerre pour la diplomatie internationale. Alors que le G7 accueille en ce moment les sept grandes puissances mondiales à Evian, les États-Unis ont subitement choisi de faire sécession à la dernière minute. « Désolé mais je ne participerai plus à cette mascarade. Les États-Unis n’ont pas besoin de se poser autour d’une table pour refaire le monde. Les États-Unis, c’est le monde ! » a déclaré le président Donald Trump dans un appel en visio effectué depuis sa piscine à Mar-a-Lago. « Adieu le G7 et bonjour le G1 » poursuit-il, avant de crier « AMERICA FIRST ! » en dévoilant le logo du premier groupe de réflexion interétatique avec les États-Unis comme seul et unique membre.

Le président américain en a profité pour dévoiler les différents sujets abordés lors de cette première réunion du G1 le 16 juin prochain. Tout d’abord, les risques croissants de voir l’intelligence artificielle se faire voler son travail par les Mexicains. Ensuite, l’Éducation avec la question épineuse de l’école à la maison, une « dérive qui prive de plus en plus de jeunes chaque année d’un accès aux tueries scolaires ». Enfin, le congrès se conclura par une table ronde réunissant uniquement Donald Trump autour d’une question d’actualité : « comment concilier écologie et troisième guerre mondiale ? ». Une occasion pour le président américain de dévoiler plusieurs nouvelles armes de destruction massive qualifiées « 100 % respectueuses de l’environnement ».

De nombreux membres du G7 ont vivement critiqué la décision des États-Unis de vouloir créer un forum international contenant une seule nation, à commencer par Emmanuel Macron qui a qualifié le comportement du président américain « de démesurément mégalomane » dans le premier numéro de son podcast « Moi, Macron, 1m92 ». Des critiques qui ne semblent pas freiner outre mesure Donald Trump dans sa course à l’égocentrisme puisque ce dernier vient d’annoncer vouloir remplacer prochainement chaque étoile du drapeau américain par son propre visage.

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