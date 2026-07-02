Bernard Arnault : « Pour me détendre, j’aime regarder des vidéos de pauvres qui se battent pour un climatiseur »

Les loisirs d’un milliardaire sont parfois étonnants. Comment en effet arriver à se détendre lorsqu’on crée autant d’emplois ? Comment parvenir à souffler alors que la vie de millions de Français dépend du ruissellement de sa propre richesse, acquise à la sueur de son front ? C’est pourtant ce que parvient à faire Bernard Arnault, d’une manière très simple, loin de l’image qu’on peut se faire d’un « ultra-riche ». « Lorsque je me sens un peu stressé, les vidéos de pauvres qui se battent pour du Nutella en promotion ou un climatiseur à Lidl, sont un véritable délice. Ils hurlent, ils crient, ils piétinent des personnes âgées… C’est un plaisir à la portée de tous. »

Pour Philippine Darcourt, assistante communication auprès de Bernard Arnault, c’est même un plaisir très sain. « Quand on vit dans un environnement 100% climatisé, on peut avoir tendance à oublier que les Français ont chaud durant les canicules. Ces vidéos lui rappellent que des gens transpirent dans des bouilloires thermiques, et ça l’amuse beaucoup. » Alors que ces images de bagarres circulent sur les réseaux et semblent outrer la population, la solution ne serait-elle pas de prendre une fois de plus, exemple sur Bernard Arnault, et de prendre de la hauteur ? Il serait peut-être préférable de ne plus voir un pauvre qui se bat pour un climatiseur comme quelque chose de grave, mais plutôt comme un bon divertissement pour toute la famille.

Crédits photo : GettyImages