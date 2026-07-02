Société
Bernard Arnault : « Pour me détendre, j’aime regarder des vidéos de pauvres qui se battent pour un climatiseur »
Le propriétaire de LVMH ne cesse de nous surprendre, et s’est confié aujourd’hui sur ses habitudes de vie. Ainsi, il avoue ressentir un sentiment de plénitude, de bien-être, lorsqu’il voit des pauvres se battre dans un LIDL de banlieue pour un climatiseur.
Les loisirs d’un milliardaire sont parfois étonnants. Comment en effet arriver à se détendre lorsqu’on crée autant d’emplois ? Comment parvenir à souffler alors que la vie de millions de Français dépend du ruissellement de sa propre richesse, acquise à la sueur de son front ? C’est pourtant ce que parvient à faire Bernard Arnault, d’une manière très simple, loin de l’image qu’on peut se faire d’un « ultra-riche ». « Lorsque je me sens un peu stressé, les vidéos de pauvres qui se battent pour du Nutella en promotion ou un climatiseur à Lidl, sont un véritable délice. Ils hurlent, ils crient, ils piétinent des personnes âgées… C’est un plaisir à la portée de tous. »
Pour Philippine Darcourt, assistante communication auprès de Bernard Arnault, c’est même un plaisir très sain. « Quand on vit dans un environnement 100% climatisé, on peut avoir tendance à oublier que les Français ont chaud durant les canicules. Ces vidéos lui rappellent que des gens transpirent dans des bouilloires thermiques, et ça l’amuse beaucoup. » Alors que ces images de bagarres circulent sur les réseaux et semblent outrer la population, la solution ne serait-elle pas de prendre une fois de plus, exemple sur Bernard Arnault, et de prendre de la hauteur ? Il serait peut-être préférable de ne plus voir un pauvre qui se bat pour un climatiseur comme quelque chose de grave, mais plutôt comme un bon divertissement pour toute la famille.
Crédits photo : GettyImages
Les plus consultés
-
Hi-TechIl y a 2 semaines
ChatGPT lance un appel de détresse après avoir démarré une discussion avec Fabrice Luchini
-
PolitiqueIl y a 1 semaine
Edouard Geffray : « Chaque collégien encore vivant à l’issue des épreuves obtiendra automatiquement son brevet »
-
PolitiqueIl y a 3 jours
Canicule – Eric Ciotti propose de remplacer tous les enseignants par des ventilateurs
-
SportsIl y a 2 jours
Ces hommes qui ont perdu leur raison d’être depuis qu’ils sont derniers de leur ligue MPP
-
SportsIl y a 1 semaine
Polémique autour de la création de pauses fraîcheur lors des courses de 100 mètres
-
SociétéIl y a 1 semaine
Trois jours après s’être baigné dans le canal Saint-Martin, il peut ronger un chêne centenaire en moins de deux heures
-
SociétéIl y a 1 semaine
Rencontres – Elle assume son côté ‘fofolle’ en indiquant aimer les brunchs, les voyages et Coldplay
-
MediasIl y a 6 jours
Un chroniqueur pauvre rejoint Quotidien pour être giflé tous les mardis