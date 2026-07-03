En couple depuis sept ans, ils pimentent leur vie sexuelle en ayant un rapport un lundi

Cet épisode est à marquer d’une pierre blanche pour ceux qui ont d’ordinaire un rapport toutes les deux semaines, le samedi ou le dimanche matin, de préférence vers 7 h 30, quand leur fils n’est pas encore réveillé. « C’est le seul moment où il nous reste un peu d’énergie. Alors que le lundi, en général, on ne s’adresse même pas la parole et on regarde Danse avec les stars en replay. Que voulez-vous, Jean-Guillaume est plein de surprises ! » raconte Bertrane.

Cette performance est d’autant plus remarquable que leur dernier rapport sexuel un lundi remonte à 2019, lors de leur première année de relation. À l’époque, le couple se targuait d’avoir des rapports quasiment quotidiens. « Il nous arrivait même d’en avoir deux fois dans la même soirée, c’était dingue », raconte Jean-Guillaume, nostalgique. « Aujourd’hui, on ne se voit quasiment plus jamais nus, mais on répète à nos amis qu’on couche ensemble deux à trois fois par semaine. C’est la base. »

Mais depuis cet événement, Bertrane et Jean-Guillaume n’excluent pas de remettre du piment dans leur vie sexuelle. Prochainement, ils pourraient même louer une maison d’hôtes dans le Perche pour avoir un rapport sexuel avec préliminaires, chose qui ne leur est pas arrivée depuis août 2021.

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