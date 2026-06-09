Monde Libre
Moyen-Orient – Donald Trump reporte d’un mois sa prochaine annonce d’un accord « imminent »
Pour des raisons de planning, le président Donald Trump a été contraint de décaler de 30 jours sa 39e annonce d’un accord imminent avec l’Iran.
« J’ai le plaisir de vous informer que les négociations avec le régime iranien avancent bien et que je suis sur le point d’aboutir à l’officialisation d’un accord concernant une avancée majeure vers un potentiel progrès en direction d’une possible annonce de traité imminent avec Téhéran », a déclaré le président Donald Trump lors d’un point presse organisé depuis la Maison Blanche. « Toutefois, pour des raisons d’organisation, je suis contraint de repousser cette grande annonce d’un mois. Ne vous inquiétez pas, cela nous laissera tout le temps nécessaire pour préparer la prochaine, puis la suivante et encore celle d’après », ajoute-t-il, tout sourire.
Une annonce perçue comme « profondément encourageante » pour Téhéran. Suite à un sondage mené à grande échelle sur un panel représentatif de 60 000 Iraniens, à la question « Pensez-vous qu’un accord de paix soit possible d’ici peu ? », 64 % des personnes interrogées répondent « ATTENTION UN MISSILE ! », 26 % « AAAAAAAAAAAHHHH SEIGNEUR ! POURQUOI ? POURQUOI ?!? », et les 10 % restants « Oui, ça serait cool ».
Dans l’attente de la résolution de ce conflit, l’ONU a de son côté salué une « avancée majeure des négociations laissant présager d’un potentiel retour à une paix durable dans la région d’ici septembre 2081. »
Crédits photo : GettyImages.
Les plus consultés
-
CultureIl y a 2 semaines
Le concert d’Indochine tourne au drame : 15 chansons
-
SociétéIl y a 2 semaines
Cinq SUV à brûler en cas de victoire en Ligue des champions
-
PolitiqueIl y a 1 jour
Raphaël Glucksmann s’endort en direct sur TF1 en s’écoutant parler
-
CultureIl y a 4 jours
Kev Adams remporte Top Chef USA en réchauffant une assiette de pâtes
-
EconomieIl y a 4 heures
Édouard Philippe : « Je veux que les Français puissent continuer à travailler après la mort »
-
CultureIl y a 2 semaines
Jean-Pascal Zadi réussit parfaitement à lire sa fiche de paie
-
SantéIl y a 4 jours
Des bébés déclarés inconsommables après avoir été décongelés puis recongelés
-
SportsIl y a 2 semaines
Strava enverra la notification « poule mouillée » aux utilisateurs qui ne courent pas pendant la canicule