Moyen-Orient – Donald Trump reporte d’un mois sa prochaine annonce d’un accord « imminent »

« J’ai le plaisir de vous informer que les négociations avec le régime iranien avancent bien et que je suis sur le point d’aboutir à l’officialisation d’un accord concernant une avancée majeure vers un potentiel progrès en direction d’une possible annonce de traité imminent avec Téhéran », a déclaré le président Donald Trump lors d’un point presse organisé depuis la Maison Blanche. « Toutefois, pour des raisons d’organisation, je suis contraint de repousser cette grande annonce d’un mois. Ne vous inquiétez pas, cela nous laissera tout le temps nécessaire pour préparer la prochaine, puis la suivante et encore celle d’après », ajoute-t-il, tout sourire.

Une annonce perçue comme « profondément encourageante » pour Téhéran. Suite à un sondage mené à grande échelle sur un panel représentatif de 60 000 Iraniens, à la question « Pensez-vous qu’un accord de paix soit possible d’ici peu ? », 64 % des personnes interrogées répondent « ATTENTION UN MISSILE ! », 26 % « AAAAAAAAAAAHHHH SEIGNEUR ! POURQUOI ? POURQUOI ?!? », et les 10 % restants « Oui, ça serait cool ».

Dans l’attente de la résolution de ce conflit, l’ONU a de son côté salué une « avancée majeure des négociations laissant présager d’un potentiel retour à une paix durable dans la région d’ici septembre 2081. »

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