Trois jours après s’être baigné dans le canal Saint-Martin, il peut ronger un chêne centenaire en moins de deux heures

Pas de canines et des incisives particulièrement développées, à croissance continue et taillées en biseau : depuis quelques jours et sa baignade dans le canal Saint-Martin, l’apparence de Rémy a considérablement changé. Mais ce n’est pas pour lui déplaire puisque sa nouvelle dentition lui a permis de ronger un chêne centenaire dans la rue voisine en moins de deux heures. « C’est un immense kif », confie le quadragénaire couvert d’une fourrure épaisse et imperméable. Il ajoute avoir « hâte d’en boulotter d’autres » avant de s’élancer dans une rivière et de nager avec vitesse et précision grâce à ses grandes pattes postérieures palmées et sa queue large et aplatie de forme ovale, couverte d’écailles, qui lui sert de gouvernail.

Des proches partagés

Les parents de Rémy ne sont pas peu fiers du parcours de leur fils. « J’ai toujours su que c’était un garçon à part et qu’il réussirait » s’enthousiasme sa mère. S’ils semblent tous deux très heureux de sa nouvelle vie, il n’en est pas de même de sa femme Pauline, tant s’en faut : « Je ne le reconnais plus, on ne dort même plus ensemble depuis qu’il couche au bord des cours d’eau. » Puis de nuancer : « Alors, oui, il me montre encore de l’affection, mais les rares fois où il la manifeste, c’est quand il grignote ma charentaise en poussant de petits cris aigus. J’ai du mal à trouver ça érotique. »

Loin d’être dans le déni, Rémy a conscience que sa nouvelle identité pourrait à terme mettre son couple en péril. C’est pourquoi il a d’ores et déjà prévu de faire une énorme surprise à Pauline : lui construire un barrage et une hutte pour vivre en amoureux sur le bord de la Seine.

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