Rencontres – Elle assume son côté ‘fofolle’ en indiquant aimer les brunchs, les voyages et Coldplay

Laure est chargée de communication, a un emploi du temps assez chargé, ce qui complique les éventuelles rencontres. « Je me suis finalement lancée dans cette appli. C’est juste que je ne savais pas quoi écrire en description, parce que j’ai tellement de passions ! J’adore voyager, rire, bruncher, boire un verre en terrasse, ou regarder un bon film sous la couette (rires). J’aime bien aussi courir de temps en temps, en écoutant Coldplay, mon groupe préféré, ou faire de la rando pourquoi pas ! Vraiment je suis complètement fofolle ! »

Laure ne sait pas d’où lui vient cette originalité qui a forgé son identité hors du commun. « Depuis toujours, je me laisse porter par mon intuition et aussi quand je vois une bonne vidéo sur Insta ou TikTok, ça me donne envie de tester plein de choses. Par exemple, j’adore quand on m’envoie une adresse d’un coffee shop ou d’un resto à tester, ou même des vidéos de chats, c’est trop mignon… Le problème, c’est que je pense que j’ai un peu trop de personnalité, et que ça peut en effrayer certains (rires). » Une crainte vite écartée, car une heure après son inscription, Laure avait déjà récolté 658 likes sur l’application.

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