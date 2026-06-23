Société
Canicule – 50 départements placés en vigilance « au secours ! »
Face à la canicule qui se prolonge, Météo France a placé plus de la moitié des départements en vigilance « au secours » pour les journées de mardi et mercredi.
La France a chaud et les records de température ne cessent d’être battus, au point que Météo France a placé 50 départements en vigilance « au secours ! » aujourd’hui et mercredi sachant que l’alerte pourrait se prolonger bien au-delà. Les autres départements restent pour l’instant en vigilance « ça s’arrête quand ? ». Pour la climatologue Valérie Masson-Delmotte, ce n’est que le début et il faut s’attendre pour cet été à d’autres épisodes du même acabit, voire plus chauds : « Je pense que le mois d’août sera le plus chaud jamais enregistré, il y aura sans doute des départements en alerte « ouh là là ça brûle ! » voire « donnez-moi de l’eau ou je vous abats ! ».
Un avenir étouffant
Selon elle, les épisodes que l’on traverse actuellement ne sont qu’un tout petit aperçu de ce que nous allons vivre dans les prochaines années et ce qu’on appelle canicule aujourd’hui pourrait être considéré comme une vague de froid dans une vingtaine d’années. Les températures ressenties pourraient avoisiner d’ici 2050 les « pitié plus jamais ça ! » et déclencher l’alerte « dernier avertissement avant l’Apocalypse ».
Malgré le caractère exceptionnel des vagues de chaleurs auxquelles est confronté l’hexagone, Michel H a tenu à rappeler sur X que « ça sert à rien de chouiner, oui, il fait chaud, ça s’appelle l’été, en 76 on n’en a pas fait tout un plat. »
Crédits photo : Pixabay.
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