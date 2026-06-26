Société
Canicule – Pour trouver un peu de fraîcheur, il se rend dans un sauna
Touché par la canicule, un jeune homme a trouvé une solution innovante : chercher la fraîcheur dans un sauna.
Comme tout le monde, Yvan souffre terriblement de la canicule. Le jeune agent immobilier de 28 ans a alors trouvé une astuce pour moins ressentir la chaleur. « Selon mon thermomètre, il fait 55 degrés en plein soleil, avec un ressenti de 210. Alors, en marchant dans la rue avec un parasol recouvert d’une couverture de survie, j’ai eu le déclic : j’habite au-dessus d’un sauna, il y fait sûrement plus frais que dehors ou chez moi.»
Nous retrouvons Yvan, vêtu d’une simple serviette autour de la taille, dans le sauna « Plaisir Nordique » : « C’est génial, il n’y a personne. Et vous avez vu ? 90 degrés, on respire enfin ! Je vais même être honnête avec vous, je crois que j’ai besoin d’une petite laine. Je reviens ! », lâche le jeune homme, avant de revenir avec un cardigan sur les épaules.
En sortant, Yvan semble à nouveau abattu. « C’est fou ce que c’est plombant. L’air frais du sauna me manque. J’avais l’impression d’avoir retrouvé le monde d’avant. Celui dont les températures n’étaient pas devenues invivables à cause de la folie capitaliste et polluante. Bon, bref, je vous laisse, cet aprèm, j’ai trois visites de prévues. Je vais essayer de les louer, ces passoires thermiques ! »
Crédits photo : HUUM Sauna Heaters via Pexels.
Les plus consultés
-
Hi-TechIl y a 1 semaine
ChatGPT lance un appel de détresse après avoir démarré une discussion avec Fabrice Luchini
-
PolitiqueIl y a 1 jour
Edouard Geffray : « Chaque collégien encore vivant à l’issue des épreuves obtiendra automatiquement son brevet »
-
SportsIl y a 2 jours
Polémique autour de la création de pauses fraîcheur lors des courses de 100 mètres
-
SociétéIl y a 1 semaine
5 emojis à utiliser quand un proche vous annonce son cancer
-
PolitiqueIl y a 1 semaine
Les États-Unis annoncent quitter le G7 pour fonder le G1
-
SociétéIl y a 2 jours
Trois jours après s’être baigné dans le canal Saint-Martin, il peut ronger un chêne centenaire en moins de deux heures
-
PolitiqueIl y a 4 jours
Angleterre – Le Premier ministre Keir Starmer remplacé par Hervé Renard
-
SociétéIl y a 2 jours
Rencontres – Elle assume son côté ‘fofolle’ en indiquant aimer les brunchs, les voyages et Coldplay