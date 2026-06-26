Canicule – Pour trouver un peu de fraîcheur, il se rend dans un sauna

Comme tout le monde, Yvan souffre terriblement de la canicule. Le jeune agent immobilier de 28 ans a alors trouvé une astuce pour moins ressentir la chaleur. « Selon mon thermomètre, il fait 55 degrés en plein soleil, avec un ressenti de 210. Alors, en marchant dans la rue avec un parasol recouvert d’une couverture de survie, j’ai eu le déclic : j’habite au-dessus d’un sauna, il y fait sûrement plus frais que dehors ou chez moi.»

Nous retrouvons Yvan, vêtu d’une simple serviette autour de la taille, dans le sauna « Plaisir Nordique » : « C’est génial, il n’y a personne. Et vous avez vu ? 90 degrés, on respire enfin ! Je vais même être honnête avec vous, je crois que j’ai besoin d’une petite laine. Je reviens ! », lâche le jeune homme, avant de revenir avec un cardigan sur les épaules.

En sortant, Yvan semble à nouveau abattu. « C’est fou ce que c’est plombant. L’air frais du sauna me manque. J’avais l’impression d’avoir retrouvé le monde d’avant. Celui dont les températures n’étaient pas devenues invivables à cause de la folie capitaliste et polluante. Bon, bref, je vous laisse, cet aprèm, j’ai trois visites de prévues. Je vais essayer de les louer, ces passoires thermiques ! »

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