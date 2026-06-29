Société
Après avoir échappé à un sérial killer, une joggeuse partage son record personnel sur 10 km
Clamart – Lucie, 28 ans, vient de partager son nouveau record sur Strava après avoir réussi à fuir un tueur en série sur plus de 10 kilomètres. Récit.
Il est 7h30 lorsque Lucie G., 28 ans, part faire sa séance de footing quotidienne au cœur du bois de Clamart. Mais alors qu’elle aborde les cinq derniers kilomètres, Lucie aperçoit soudain derrière elle un homme vêtu d’un imperméable beige et d’un masque de hockey la prendre en chasse en brandissant un gigantesque couteau à sanglier dans les airs. Une course-poursuite sous haute tension pendant laquelle Lucie termine les 10 km de son parcours en moins de 30 minutes. « Failli mourir ce matin mais bon Dieu que ça fait du bien ! » commente-t-elle aux anges en partageant son record sur Strava.
Très vite, les réactions de ses amis ne se font pas attendre. « Bravo ma poupouille, t’es une athlète ! » commente sa collègue Marjorie P. « Mais t’es Flash ma parole ! » renchérit Lucas S., son voisin du 5e. « Ravi d’avoir pu aider » ajoute Rodolphe Barnot, dit l’Empaleur des sous-bois, le Diable de Malakoff ou encore le Cannibale en Sneakers, en ponctuant son commentaire d’un émoji espiègle.
Depuis cet incident, Lucie est déprimée. En effet, elle avoue, non sans une pointe de honte, ne pas avoir réussi à reproduire cet exploit. « J’ai beau me donner à fond, sans un taré prêt à m’égorger en courant dans mon dos avec une machette ou un piolet, je n’y arrive pas… » regrette-t-elle, avant d’activer sa géolocalisation et de partir faire 4 heures de footing un mardi soir à 23h30 en plein cœur de la colline du crack.
Crédits photo : GettyImages.
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