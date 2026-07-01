Société
Dieu avoue ne se retrouver dans aucune religion
Après avoir lu en détail la Bible, le Coran et la Torah, Dieu avoue ne pas encore avoir trouvé de religion partageant sa vision du monde.
C’est entièrement gazeux, vêtu d’un crop-top mauve, d’une tête de singe, d’un torse bionique et de 742 tentacules portant des gants de croquet, que celui que l’on appelle communément “Dieu” entre dans nos locaux debout sur deux échasses. Lorsqu’on l’interroge sur la question des religions, ce dernier soupire bruyamment. “Honnêtement, tout ça c’est très joli mais ça n’a absolument rien à voir avec moi” raconte-t-il. “J’étais là à l’origine des Temps et je peux vous l’affirmer : la Terre, c’est le Big Bang, pas moi” poursuit-il dithyrambique. “De même, je n’ai jamais demandé à haïr les homosexuels, à fouetter les femmes infidèles ou à sauver des animaux d’un déluge. Moi tout ce que j’ai demandé, c’est qu’il y ait plus de chips dans les paquets de Pringles” ajoute-t-il, avant de nous confier “être totalement stérile” et “n’avoir aucun fils”.
Questionné sur la question de la foi humaine, Dieu botte en touche. “La foi c’est une question intime et il est hors de question que je dise aux gens quoi penser. Moi-même, j’ignore qui m’a créé même si je crois dur comme fer être un fils de Mega-God, un être parfait et omniscient qui m’a façonné en 7 jours à partir d’un trognon de pêche, d’une boule de glaise et de 15 bouillons de cube.” raconte-t-il, ému. “C’est ce qui me semble le plus logique mais encore une fois, je ne suis sûr de rien” poursuit-il, en faisant apparaître de nulle-part un agneau qu’il sacrifie sur notre moquette “en l’honneur de son Créateur”.
Concernant les trois textes dits “sacrés”, Dieu déclare les avoir lus dans le détail mais ne pas avoir réussi à rentrer dans l’histoire. Entre “paraboles grotesques”, “propos archaïques” et “incohérences notoires”, ce dernier avoue qu’il aurait préféré “qu’on le contacte directement pour travailler avec les auteurs sur sa biographie plutôt que laisser ces derniers imaginer n’importe quoi dans le seul but de faire vendre”.
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