Écologie – Dieu supprime toutes les prières non-lues de sa boite mail

“La Terre va mal : épidémies, réchauffement climatique, pollution, incendies… Voilà pourquoi il est grand temps pour moi d’intervenir” a déclaré ce matin Dieu lors de la 7943 ème Assemblée Angélique. “Afin de réduire, à mon échelle, mon impact carbone sur le monde, j’annonce que dès ce soir, je supprimerai toutes les prières non-lues de ma boîte mail, et moi-même sait qu’il y en a” poursuit-il avant de remuer Ciel et Terre littéralement pour retrouver ses identifiants Google.

Au total, ce sont près de 151.971.539.842 prières, vœux, demande de signe et autres implorations qui ont à ce jour été supprimés de la boîte “Spam” de Dieu. Un travail loin d’être terminé qui devrait prendre “pas loin d’une éternité” pour l’Alpha et l’Oméga, le Roi des Rois et l’Essence de toute chose. Une tâche chronophage pendant laquelle il ne pourra malheureusement pas travailler à résoudre les autres problèmes de l’Humanité comme la famine, les guerres, ou Jean-Marc Morandini mais qui devrait quand même sur le long terme “aider tous les fils et les filles de Dieu à retrouver un peu d’espoir”.

Une sensibilisation à l’écologie salutaire et qui ne touche pas que le Paradis puisqu’en Enfer, Satan vient d’annoncer réfléchir à remplacer les bains de lave des suppliciés par des douches afin de refaire de la planète Bleue un endroit “où il fait bon vivre”.