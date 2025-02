Dieu reporte la fin du monde en raison de chutes de neige

Après une réunion hier en fin d’après-midi avec ses anges, la décision du Tout-Puissant est tombée ce matin : la fin du monde, initialement prévue ce week-end, sera reportée à une date ultérieure à cause de la neige. Dans son communiqué, Dieu explique notamment que « les conditions météorologiques rendent l’opération beaucoup trop risquée d’autant plus que si le froid persiste la neige pourrait se transformer en verglas. » Sous couvert d’anonymat, un des anges de l’Apocalypse confie : « Je ne me sentais pas de descendre sur Terre alors qu’il y a plus de 10 centimètres par endroits. » Il ajoute : « Avec le froid, je n’étais même pas sûr de pouvoir jouer correctement de la trompette et d’obtenir un son rond. »

Une Apocalypse longuement différée ?

Cette décision de Dieu fait suite à l’annulation du retour sur Terre de Jésus à cause du brouillard en novembre dernier. En raison de ces nombreux revirements, plusieurs divinités auraient manifesté leur défiance à l’égard de l’omniscience du Très-Haut. Conscient que son autorité était contestée, Dieu songerait à ne pas précipiter l’Apocalypse et à régler d’abord les problèmes internes au Ciel avant de s’occuper de la Terre. D’après plusieurs témoins, il envisagerait même d’attendre la mort de Michel Drucker.