Fact-check – Michael Jackson a-t-il fait un blackface en 1975 ?

Michael Jackson faisant un blackface sur le tournage de Thriller, un autre lors de l’inauguration de son étoile sur le Walk of Fame, un autre encore lors des 25 ans du label Motown… Chaque jour, ce sont près de 30 nouveaux clichés présentant l’artiste le visage “grimé en noir et souriant” qui sont déterrés par les internautes. Des images polémiques s’étalant de 1952 à 1993 que nous avons montrées à Hervé Maltenne, le plus grand spécialiste du Roi de la Pop. “Michael Jackson est certainement l’artiste blanc le plus écouté au monde” explique-t-il visiblement ému. “Ce n’est pas étonnant que l’on cherche à lui nuire plus de quinze ans après sa mort”. Puis d’ajouter : “Certains y voient un grimage raciste et honteux, moi je vous rappelle quand même qu’on parle de l’homme qui a chanté “We are the world”. Et quel plus beau message de communion que d’apparaître déguisé en afro-américain pour scander cet hymne à la tolérance ?”

Une réponse pour le moins subjective qui a poussé quelques fans de la première heure à faire analyser en profondeur ces archives par le Centre d’Analyses et de Recherche en Art et Archéologie (CARAA) du Kremlin-Bicêtre. Après un histogramme détaillé des clichés, des experts en imagerie numérique ont réussi à établir un empilement de données indiquant une nette variation des niveaux de gris sur le visage de Michael Jackson entre 1952 et 1993. “Si on observe attentivement les courbes isométriques, on remarque une augmentation significative du nombre de pixels blancs de près de 8000% en 20 ans. C’est gigantesque !” nous explique l’experte en falsification picturale Estelle Mignot.

Selon elle, il n’y a qu’une seule explication possible : le Roi de la Pop avait bien le visage plus foncé en 1975 qu’en 2008 ! Une preuve que Michael Jackson aurait bel et bien multiplié un nombre incalculable de blackfaces entre ces deux dates, mais surtout, qu’il aurait totalement arrêté d’en faire après 1993. “Surement à cause d’une prise de conscience et c’est tout à son honneur.” conclut-elle, avant de lancer Billy Jean sur une enceinte Bose en dodelinant du chef.

Une volonté de “cancel” l’artiste à titre posthume qui semble toucher de plus en plus de stars puisque récemment, c’est Francis Cabrel qui a été accusé d’appropriation culturelle après avoir incarné un taureau de combat dans sa chanson “La Corrida” et cela, sans n’être ni espagnol, ni un bovidé.