Dans l’adaptation française de Squid Game, le gagnant remportera une retraite à 62 ans à taux plein

C’est officiel, la série à succès venue tout droit d’Asie va enfin avoir son adaptation dans l’hexagone. Mais pour mieux correspondre aux codes et aux problématiques des Français, quelques modifications vont être opérées, comme nous l’explique le producteur : “On conservera certains jeux, je pense au 1, 2, 3 soleil, ou encore au cache-cache, mais nous y ajouterons des jeux plus typiques de chez nous comme la belote, la pétanque, ou même un jeu consistant à insulter ceux qui restent à gauche sans bouger sur les escalators”.

Mais c’est au niveau de la récompense du gagnant que les Français vont vraiment se démarquer de la version coréenne : “Dans la version originale, le gagnant remporte environ 30 millions d’euros, mais on trouvait que ça manquait de charme. On voulait trouver quelque chose qui fait davantage rêver nos citoyens. On a pensé à un abonnement annuel à Basic-Fit, une prolongation de 6 mois de l’Aide de Retour à l’Emploi, un plein d’essence chez Total, mais on a opté pour une récompense dont chaque Français rêve secrètement : Une retraite à 62 ans à taux plein”.

D’autres projets d’adaptations à venir

Si l’adaptation hexagonale de Squid Game est un succès, d’autres projets similaires pourraient voir le jour avec, à chaque fois, son lot de modifications : “Dans notre version de Game Of Thrones, ça ne sera pas des clans qui vont se battre pour le trône mais des familles qui s’affronteront pour obtenir un rendez-vous chez un dermato. Pour Lost, notre version se déroulera au cœur de la Creuse, un endroit encore plus isolé et vide que l’île déserte de la série originale. Et enfin, nous prévoyons une adaptation des Sopranos, mais au lieu de suivre les crimes et délits d’une famille de la mafia italienne, nous suivrons ceux des membres du Rassemblement National”.