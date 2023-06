Si les partages de compte continuent, Netflix menace la France d’une prochaine saison d’Emily in Paris

Les Français se sont réveillés avec la boule au ventre ce matin après l’annonce du géant du streaming américain. “ On avait déjà la guerre en Ukraine, le réchauffement climatique et les films de Philippe Lacheau et maintenant ça. “ Nous déclare Michel dépité.

Un avis loin d’être isolé. En effet, un vent de “tout sauf ça “ souffle sur notre beau pays prêt à toutes les concessions pour éviter la catastrophe. “ On porte encore les stigmates des 3 premières saisons. Tant d’horreur, de clichés…” déclare Philippe qui a perdu la moitié de son visage en visionnant l’épisode où Emily se rend à Saint Tropez dans un train couchette digne de l’orient express.

Pour l’heure, 99 % des Français se disent prêt à abandonner le partage de compte si celà permet d’empêcher un nouveau désastre. De son côté, l’État major français a dores et déjà prévenu les Etats-unis qu’une nouvelle saison ferait basculer nos deux pays “dans un conflit ouvert nous forçant à riposter en tournant une suite des visiteurs en Amérique”.

Photo : Istock