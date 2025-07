Dérèglement Climatique – Trump promet de faire du Pôle Nord la “Riviera de l’Arctique”

Si certains s’inquiètent de la hausse des températures qui menace la planète toute entière, Donald Trump s’en frotte les mains. “Le dérèglement climatique est une opportunité incroyable qui va nous permettre d’exploiter des régions jusqu’ici hostiles, comme le Pôle Nord”, s’est-il enthousiasmé lors d’un meeting spectaculaire, durant lequel il a révélé son “Arctic Riviera & Luxury Resort™”.

Le plan d’aménagement de la banquise devrait débuter dès 2027, le temps de déplacer les derniers morses et autres ours polaires qui habitent actuellement la région. “Ces animaux ont besoin de liberté et nous avons énormément de respect pour eux, c’est pour cela que nous les déplaceront tous au cœur du Sahara où ils pourront bénéficier de tout l’espace dont ils ont besoin”, a assuré le président américain.

Sans plus attendre, le chef d’État a révélé la vidéo de présentation de cette fameuse Riviera, composée de gigantesques hôtels “fabriqués avec les derniers blocs de glace du pôle nord afin de leur trouver enfin une utilité”.

Un projet qui ne pourra voir le jour que si les délais de construction sont respectés : en cas de retard d’un an, la glace ayant fondu, les États-Unis se contenteront de forer le sol pour extraire tout le pétrole de la région comme le veut la tradition américaine.