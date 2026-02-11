Show du Super Bowl – Donald Trump fait interdire la salsa, l’espagnol et l’Amérique du Sud

Son silence n’augurait rien de bon. Trois jours après le “Super Bowl Halftime Show” célébrant la diversité de l’Amérique et la culture latine, Donald Trump est enfin sorti de son mutisme pour réagir à cette “insulte pour les vrais Américains.” Confirmant une rumeur persistante, le Président des États-Unis a officialisé l’interdiction de la langue espagnole sur tout le territoire. “Nous sommes en Amérique, nous parlons américain” a-t-il justifié, coiffé d’une casquette “Make America American Again”.

Le chef d’État a également interdit la culture sud-américaine, à commencer par la salsa qu’il a qualifiée de “danse ridicule et contraire aux valeurs de virilité américaine.” Souhaitant privilégier les danses états-uniennes, Donald Trump a inscrit la pratique de la danse country dans la Constitution, exposant toute personne ne possédant pas sa paire de santiags et son Stetson à une expulsion immédiate du territoire.

Ménageant ses effets, le président des États-Unis a conclu sa déclaration par une annonce tonitruante : l’interdiction de l’Amérique du Sud, à compter d’aujourd’hui. Une interdiction qui se traduit par une fermeture des frontières, un embargo total sur le café et les empanadas, ainsi qu’une suppression pure et simple du sud du continent dans les livres de géographie, remplacé par un portrait géant de Donald Trump.

Saluant ces décisions courageuses, le Canada a également demandé sa désolidarisation du continent Américain “pour ne pas risquer d’influencer négativement les États-Unis”.

Crédits : Iconsportswire via GettyImages.