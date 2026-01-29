Capgemini délocalise son siège social en 1942

L’annonce était attendue par de nombreux collaborateurs, appelés affectueusement « mes petits collabos » par Aiman Ezzat, le directeur général de Capgemini. « Nous allons délocaliser notre siège social en 1942 pour que l’entreprise vive dans une époque en adéquation avec ses pratiques actuelles. » Selon lui, l’intérieur du siège social sera intégralement redécoré à la mode de 1942 avec une photo du maréchal Pétain au moment des accords de Vichy, afin de « donner envie à nos collaborateurs de donner le maximum pour dénoncer les étrangers. »

Le conseil d’administration a également décidé de renommer le poste de PDG en poste de Maréchal pour plus de cohérence avec les activités de l’entreprise. Les voitures de fonction seront remplacées par des Mercedes 770 noires et l’uniforme sera remis au goût du jour. « Nous travaillons actuellement avec la marque Hugo Boss pour avoir des tenues du plus bel effet. »

« Capgemini s’entraine aux Etats-Unis pour être prêt en 2027 afin de servir au mieux notre pays avec le rassemblement national » nous confie une collaboratrice avant de remettre son casque pour écouter une symphonie de Richard Wagner en dénonçant des immigrés américains sur son logiciel.

De son côté, Donald Trump ne cesse de vanter le savoir-faire français qui s’exporte avant d’ajouter hilare devant les journalistes : « Make collaboration great again. »

