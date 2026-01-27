La police de l’immigration déboulonne la Statue de la Liberté et l’expulse vers la France

C’est au petit matin d’une Amérique encore enveloppée par la tempête hivernale et la stupeur de l’assasinat d’Alex Pretti que les New-Yorkais se sont réveillés abasourdi en regardant vers Liberty Island dans le port de New-York. “C’est quoi ce bordel ? Notre Statue de la Liberté a disparu” a hurlé alors José en passant devant le socle vide sur le ferry boat qui l’emmène prendre son poste à Staten Island.

C’est sur leurs téléphones que les New-Yorkais ont appris le drame lors de la prise de parole du nouveau patron de la ICE. “Il était 6h30 du matin quand mes agents ont procédé au contrôle d’identité de cette statue de 46 mètres de haut qui ne prône plus les valeurs que nous défendons actuellement, La liberté guidant le monde c’est totalement bullshit c’est la ICE qui doit guider notre peuple.”

La Statue d’origine française possédait une carte de séjour ayant expiré depuis 1887 les agents l’ont donc déboulonnée de son socle, plaquée au sol et menottée avant de la mettre en pièce détachée et de la renvoyer par cargo en France. Selon nos informations elle sera remplacée par une statue de Donald Trump tournée vers l’intérieur de son pays avec à la main un Glock et une canette de coca.

Photo de Pixabay