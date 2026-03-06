Donald Trump « Les 170 enfants morts dans le bombardement de leur école auraient très bien pu devenir guide suprême »

Le président américain s’est voulu ferme : « Les États Unis ne pouvaient pas laisser une telle menace proliférer, nous ne pouvions pas prendre le risques que tous ces gamins deviennent un jour des guides suprêmes » a-t-il affirmé sur son compte Truth Social. “On ne sait pas quand, mais peut-être l’un d’eux, voire peut-être tous, auraient pu devenir Guide Suprême”, affirmant que lui-même avait envisagé cette carrière dès sa plus jeune enfance.

En outre, des images satellites montreraient en effet des dessins d’enfants très sévères et critiques contre les bombardements. “Des dessins très injurieux, très radicalisés, qui montrent déjà un fort rejet de notre autorité”, a critiqué le secrétaire d’Etat à la guerre.

Donald Trump se veut rassurant sur la suite des frappes chirurgicales. “C’est pour cela que j’ai donné l’ordre à l’US Air Force de bombarder toutes les écoles du pays pour s’assurer qu’aucun gamin ne vienne jamais remettre en cause notre belle et grande autorité.”