Connect with us

Monde Libre

Donald Trump « Les 170 enfants morts dans le bombardement de leur école auraient très bien pu devenir guide suprême »

Après le bombardement d’une école de Téhéran qui a fait plus de cent soixante dix morts, Donald Trump a justifié l’action sous prétexte que les enfants de cette école auraient très bien pu devenir guide suprême. Reportage

Publié le

 mar 


Le président américain s’est voulu ferme : « Les États Unis ne pouvaient pas laisser une telle menace proliférer, nous ne pouvions pas prendre le risques que tous ces gamins deviennent un jour des guides suprêmes » a-t-il affirmé sur son  compte Truth Social. “On ne sait pas quand, mais peut-être l’un d’eux, voire peut-être tous, auraient pu devenir Guide Suprême”, affirmant que lui-même avait envisagé cette carrière dès sa plus jeune enfance. 

En outre, des images satellites montreraient en effet des dessins d’enfants très sévères et critiques contre les bombardements. “Des dessins très injurieux, très radicalisés, qui montrent déjà un fort rejet de notre autorité”, a critiqué le secrétaire d’Etat à la guerre.

Donald Trump se veut rassurant sur la suite des frappes chirurgicales. “C’est pour cela que j’ai donné l’ordre à l’US Air Force de bombarder toutes les écoles du pays pour s’assurer qu’aucun gamin ne vienne jamais remettre en cause notre belle et grande autorité.”

Rubriques connexes:
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité

Les plus consultés

T-shirt Gorafi S'abonner au journal !