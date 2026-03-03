Affaire Epstein – Bill Clinton soupçonné d’avoir couché avec son épouse

C’est un nouveau scandale lié à l’affaire Epstein qui secoue les hautes sphères des États-Unis. Les documents publiés révèlent que Bill Clinton aurait couché avec son épouse entre 1996 et 1999. “Un complot grotesque destiné à décrédibiliser l’ancien président” selon son avocat, assurant que son client n’a eu aucune relation intime avec sa femme depuis août 1979.

Une défense corroborée par Hillary Clinton elle-même, solidaire de son mari : “Ces accusations sont tout simplement ridicules, Bill a couché avec l’équivalent de la population du Connecticut pendant son séjour à la Maison Blanche, mais pas une seule fois avec moi”. Avant d’avouer qu’elle était même persuadée qu’ils avaient divorcé suite au scandale Monica Lewinsky.

Sur les réseaux sociaux, les internautes n’ont pas tardé à réagir à ces révélations. “Un président qui couche avec sa femme : les politiques me dégoûtent”, commente Jojo36, visiblement révolté. D’autres, plus tolérants, défendent l’ancien chef d’État : “La Constitution n’interdit pas à un homme politique de coucher avec sa femme” selon eux, même si le mariage est justement prévu pour éviter ce type d’incident.

Accusé des mêmes faits, Donald Trump a immédiatement été disculpé, n’ayant pas eu de contact physique avec sa conjointe depuis 2005.

Crédits photo : Dirck Halstead via GettyImages.