Culture
Le biopic de Patrick Bruel rallongé de 2h30 pour y inclure ses agressions
C’est une décision prise par la production pour coller au plus près de l’actualité : le film « Place du Grand Homme », qui retracera le parcours de Patrick Bruel, sera rallongé de 154 minutes pour y ajouter l’historique complet de ses agressions sexuelles.
« C’est un pari risqué, car on part sur un film de 4h17, mais je pense que c’est nécessaire pour coller au plus près du personnage » confie Marc-Antoine Denis, réalisateur et co-scénariste du biopic. « On a pris cette décision avec Philippine (productrice du film), quand on a vu que les plaintes arrivaient en masse. On a plein d’idées qui sont venues d’un coup : une scène dans un salon de massage avec un peignoir qui tombe au ralenti, des femmes qui se débattent, des excréments qu’il faut nettoyer, des courses-poursuites, les toilettes du Café des Délices… Ce sera assez génial ».
Pour le premier rôle, c’est Benjamin Lavernhe qui a répondu présent. Après avoir incarné l’Abbé Pierre, l’acteur issu de la Comédie Française se sent capable d’incarner une nouvelle fois un agresseur sexuel, idole des Français. « J’aime ce challenge. J’ai même rencontré Patrick Bruel pour m’imprégner de ses mimiques, de sa voix, de sa posture. Quand il a baissé son pantalon, j’ai dû m’éclipser en prétextant une urgence, mais c’était très instructif, je pense vraiment m’éclater dans ce rôle. En attendant d’incarner PPDA dans le futur ». Le tournage de « Place du Grand Homme » devrait commencer cet été à Bordeaux, pour une sortie en 2027.
Crédits photo : JB Lacroix via Getty Images.
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