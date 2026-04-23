Un humoriste handicapé cartonne avec son imitation d’Artus

« Je devais absolument trouver quelque chose pour me distinguer. L’imitation d’Artus, je l’ai bossé pendant des mois, 8 heures par jour. Du matin au soir. J’en suis très fier ! », lâche Thomas Malard, humoriste aux 400 000 abonnés sur Instagram. « Vous savez, entre Lilia Benchabane, Matthieu Nina, Quentin Ratieuville la concurrence est forte chez les humoristes handicapés. Je devrais pas le dire, mais la disparition de Guillaume Bats a fait un bien fou à la profession. »

Le comédien qui joue actuellement son spectacle « Comme sur des roulettes » au Point Virgules, nous en a dit plus sur cette imitation d’Artus. « Le plus dur dans l’imitation d’Artus c’était de suivre sa courbe de poids. Un coup il perd 30 kilos, un autre il en reprend 15, c’est dur à suivre. Surtout quand on est en fauteuil pour moi et que maigrir avec la course à pied, c’est pas évident », confesse-t-il, dans un éclat de rire, avec l’humour qu’on lui connaît.

Fort de ses deux Défenses Arena pleines à craquer, l’humoriste Artus a salué la performance . « Je suis épaté ! Il fait beaucoup mieux le valide que moi l’handicapé. Je devrais pas vous le dire, mais je suis en train de préparer un duo avec lui. Un film où je jouerai l’handicapé et lui l’humoriste qui joue l’handicapé. C’est un peu méta mais vous verrez ça sera hilarant ! »

Crédits photo : Alexey Demidov via Pexels.