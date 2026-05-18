Il prétexte un boycott d’Israël pour échapper à la soirée Eurovision avec sa femme

Depuis 1997, c’est une tradition chez les Guérin : suivre l’Eurovision en critiquant les mélodies criardes, les costumes improbables et les commentateurs inconsistants. « En 29 ans, on n’a raté l’Eurovision qu’une fois, pour le mariage de ma nièce. J’ai regretté d’y être allé, c’est l’année où Conchita Wurst a gagné », se remémore amèrement Valérie.

Un enthousiasme modérément partagé par Christophe, son mari, qui ne supporte plus le death métal Albanais et les candidats croates déguisés en chips. « J’ai fait semblant d’être malade, d’avoir un déplacement professionnel, j’ai même fait semblant d’être mort en 2018, mais elle m’a retrouvé à chaque fois », déplore le malheureux époux. Heureusement, l’année 2026 lui a enfin ouvert les portes de la tranquillité.

« J’ai simulé le boycott pour témoigner mon soutien à la Palestine », confie celui qui avoue ne plus s’intéresser au conflit au Moyen-Orient « depuis au moins six mois, comme tout le monde ». Le quadragénaire avoue même avoir voté en secret pour Israël pendant le show, afin de faire gagner le candidat israélien et d’avoir un alibi parfait pour boycotter à nouveau l’émission en 2027, en vain.

Christophe se dit toutefois confiant en l’avenir, estimant que « si tout se passe bien, l’Europe et l’Eurovision devraient disparaître d’ici 2029 ».

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