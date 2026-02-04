À nouveau accusé dans l’affaire Epstein, l’ancien Prince Andrew devient correspondant en Angleterre pour CNews

C’est la grosse recrue du mercato d’hiver pour la chaîne d’information en continue CNews. Quelques semaines après avoir renouvelé sa confiance en Jean-Marc Morandini, fraîchement condamné pour corruption de mineurs, c’est outre-manche que la branche du groupe Canal + est allée recruter. “Nous ne cherchions pas forcément à renforcer nos effectifs, mais quand un tel profil se présente, c’est difficile de passer à côté. C’est comme si vous étiez président d’un club de football, et qu’on vous disait que Mbappé était disponible, évidemment que vous feriez tout pour l’avoir !” nous a expliqué Serge Nedjar, le directeur de la chaîne.

Si, d’après le communiqué de presse de CNews, le Prince Andrew va apporter “toute sa connaissance de l’Angleterre et de sa politique mais aussi toute son expérience en tant qu’homme”, son recrutement entre également totalement dans une vision stratégique du groupe. “Nous avons une véritable volonté d’embaucher des personnes en réinsertion sociale et professionnelle. C’est le cas bien sûr avec Jean-Marc Morandini, mais aussi avec notre directeur de l’information, Thomas Bauder, condamné pour violences sur enfant. Nous souhaitons donner une deuxième, ou troisième chance parfois, à des personnes ostracisées… Alors, après ça, qu’on ne vienne pas me dire que l’on n’est pas de gauche…” nous a rapporté le président du groupe Canal, Maxime Saada.

Quel avenir pour le groupe Canal ?

Après le recrutement de l’ex prince Andrew, le groupe Canal ne souhaite pas s’arrêter là, et va revoir une grande partie de sa grille de programmes dès septembre. D’après nos informations, le groupe lancera une émission sur le féminisme présentée par Bertrand Cantat et une émission de gaming hebdomadaire animée par Jordan Bardella.

Photo :

Samir Hussein / Getty