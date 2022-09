Pour conserver sa popularité, Charles III change son nom de règne en Elisabeth III

C’est un coup de tonnerre dans la monarchie Britannique qui vient d’avoir lieu à quelques mois du couronnement. Au vu du torrent d’amour et de bienveillance à l’égard de sa mère, feu Elizabeth II, mais aussi et surtout des doutes, des mèmes et parfois des craintes du peuple de le voir accéder au trône, Charles III a finalement opté pour le patronyme royal de Elizabeth III.

Le nouveau souverain a immédiatement publié un décret royal annonçant qu’il abandonne son nom de règne Charles III pour choisir celui d’Elisabeth III. « C’est du jamais vu » nous confie le spécialiste du protocole royal de la BBC. Selon une source du palais, une autre option a été envisagée pour rapprocher le couple royal de ses nouveaux sujets : un calendrier spécial 2023 de la nouvelle reine consort posant dans le plus simple appareil avec les célèbres corgis de la défunte reine.