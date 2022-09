Les Anglais terrorisés à l’idée de boire leur thé dans des mugs à l’effigie de Charles III

C’est une vague d’émotions qui traverse le Royaume-Uni hier après-midi depuis l’annonce du décès d’Elizabeth II. « On a beau se dire que ce jour devait arriver, ça fait quelque chose. » nous confie Sam, un jeune anglais de 34 ans. « La mort de la reine je m’y attendais, mais ça implique la tête du roi sur mon mug de thé tous les matins… et ça, je ne m’y étais pas préparé. C’est très violent ! » ajoute-t-il avant de fondre en larmes, visiblement terrassé par la nouvelle.

Pour bon nombre de Britanniques, c’est en effet le nouveau service de vaisselle royale qui pose problème : « Avec les mariages de William et Harry, la déco restait sympa, mais là, la grosse tête de Charles, c’est un coup à caner d’une crise cardiaque en mangeant les flageolets du petit déjeuner. Non merci.» En effet : en plus des mugs à l’effigie du roi, les Anglais devront subir les assiettes, les torchons, les coussins et les petites figurines avec la tête qui bouge à poser à l’arrière des voitures : un vrai calvaire pour beaucoup de nos amis d’outre-Manche.

Le MI6 s’est néanmoins montré rassurant en dévoilant les derniers bulletins de santé du souverain. Le peuple a ainsi pu réaliser la brièveté de ce que d’aucuns appellent déjà “le règne pré-William”.

