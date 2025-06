En raison de problèmes financiers, L’Olympique lyonnais a été relégué en Ligue 2 par la Direction nationale de contrôle et de gestion (DNCG), a annoncé mardi soir la Ligue de football professionnel (LFP). Pour Emmaüs, il était inconcevable de laisser ce club nécessiteux au bord du chemin. Le président, Bruno Morel, a donc annoncé que le mouvement reverserait dix pour cent de ses gains au club de l’ancienne capitale des Gaules. Pour ce faire, le président n’a pas hésité à modifier les statuts de l’association en remplaçant notamment les missions initiales de « lutte contre la pauvreté et l’exclusion » par un plus large « secourir la veuve, l’orphelin et John Textor ». Enfin, le président a proposé à quelques joueurs de l’OL en fin de carrière comme Nicolas Tagliafico et Alexandre Lacazette une reconversion au sein de l’association.

Une issue heureuse ?

Alors qu’il était sur le point de s’engager en Arabie saoudite, le buteur lyonnais, surnommé « le général », a reconnu être tenté par l’expérience : « Il faut que j’y réfléchisse, ça m’aiderait peut-être à oublier enfin l’élimination contre Manchester United. » L’avocat du club lyonnais, que John Textor a promis de payer dès la fin de son tournoi de poker Texas hold’em prévu à Las Vegas fin juillet, a assuré quant à lui qu’il ne fallait pas « dramatiser la situation » ajoutant : « L’OL va faire appel et peut encore s’en sortir. » « Chaque geste compte » a de son côté rappelé John Textor depuis sa maison à 10 millions de dollars située dans le quartier chic de Chelsea.

Rappelons qu’en cas de confirmation de la sanction en appel, il existerait ensuite un recours administratif devant le Comité national olympique sportif français (CNOSF), qui doit être saisi dans le délai de 15 jours suivant la notification de la décision. Il sera alors toujours temps de faire appel aux Restos du Cœur.

Crédits : Michael Regan – UEFA/UEFA via Getty Images