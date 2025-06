Après l’Everest, Inoxtag s’apprête à gravir la montagne de seum de Kylian Mbappé

Près d’un an après la sortie de Kayzen, Inoxtag s’apprête à aller encore plus loin, puisqu’il va tenter de gravir les 12000 mètres de la montagne de seum de Kylian Mbappé : “Après l’Everest, j’avais envie d’aller encore plus loin, mais je ne trouvais pas où. Mais quand je vais vu le PSG remporter la Ligue des champions l’année ou Kiki quittait le club, puis quand j’ai vu sa réaction avec l’arbitre à la fin du match Espagne-France en Ligue des Nations, je me suis dit que c’était ça : On n’avait jamais vu autant de seum regroupé en si peu de temps, sur un seul endroit, c’était une opportunité de rêve !” nous explique l’ami de Michou.

Comme pour l’Everest, l’ascension fera l’objet d’un film documentaire appelé Kaylian. Mais réunir une équipe pour ça est loin d’être simple : “C’est une ascension encore plus difficile, car avant d’arriver tout en haut de sa montagne de seum, il faut déjà parvenir à franchir son melon qui pointe déjà à près de 9000 mètres, et c’est déjà hyper compliqué pour une équipe de tournage”. L’autre problématique pour le vidéaste, c’est l’urgence : “Il faut absolument qu’on arrive au sommet avant le 28 octobre, parce que si Mbappé voit que c’est Dembélé qui a le ballon d’or, sa montagne de seum va encore grandir et ça deviendra insurmontable !”

Un vidéaste ambitieux qui ne compte pas s’arrêter là

Quand on est youtubeur aujourd’hui, ce qui compte c’est la fréquence des contenus, alors avant même de s’attaquer à Kylian Mbappé, Inox pense déjà à la suite : “J’ai d’autres projets extrêmes en tête en effet. J’aimerais tenter d’escalader la pile de tickets de frais de bouche de Gérard Larcher, mais aussi de gravir la pile de dossiers d’accusations en cours contre Nicolas Sarkozy, ou encore, être le premier à réussir à lire en entier un roman de Marlène Schiappa”.