“Kaizen” – Un escalier fait en coques RhinoShield retrouvé sur le flanc de l’Everest

C’est une découverte surprenante qui a été faite ce mercredi par un couple de randonneurs. “On était en train de faire un trek vers les lacs de Gokyo quand on est tombé nez à nez avec une gigantesque structure engoncée dans le flanc de l’Everest” raconte Estelle, 24 ans. “On a d’abord cru à un prolongement naturel de la roche jusqu’à ce qu’on découvre en se rapprochant qu’il s’agissait en réalité d’un gigantesque escalier composé intégralement de coques de smartphones Rhinoshield” poursuit Benoît son compagnon, encore stupéfait. Puis d’ajouter : “C’est vrai qu’elles ont l’air solides, et je peux vous dire que vu le travail titanesque qu’il a fallu fournir pour les empiler ainsi, ça a dû demander au moins 1 an de préparation”.

D’après les experts, l’escalier ferait près de 8850 mètres de haut et serait constitué de plus de 10 000 coques RhinoShield, dont 50 issues de la collection “One Piece”, 70 de la collection “Rick & Morty” et le reste des invendus de la collection “Angela Anaconda”. Un moyen stable et efficace permettant d’arriver au sommet en moins de 2h30 et de bénéficier au passage de 3 mois d’essai gratuit sur le jeu Raid Shadow Legend en flashant le QR Code laissé en haut du pic.

Une nouvelle qui vient remettre en perspective l’exploit du Youtuber, qui a tout de même souhaité réagir : “Cela ne change rien. Mon message est toujours le même : quand on a des rêves plein la tête et des sponsors plein les poches, on n’a pas le droit d’abandonner !” a-t-il expliqué au micro de Léa Salamé sur France Inter. Rappelons que ce n’est pas le premier Youtubeur à avoir falsifié un exploit grâce à ses sponsors, puisqu’en 2021, McFly et Carlito avaient avoué ne pas avoir traversé la Méditerranée à la rame mais en empruntant à la place un pont construit intégralement avec des posters Displate.