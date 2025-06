80% des Français souhaitent qu’Elisabeth Borne soit la prochaine femme envoyée dans l’espace

Le vol de six femmes dans l’espace pendant onze minutes, le 14 avril, a donné des idées aux Français. Selon un sondage Ipsos pour Le Parisien, 80% d’entre eux souhaiteraient qu’Elisabeth Borne soit la prochaine à monter dans la fusée de Blue Origin, propriété du milliardaire Jeff Bezos, « pour inspirer la vieille génération ».Parmi ces Français qui souhaiteraient la voir tenter l’expérience, 70% sont favorables à ce que ce voyage « dure plus de cinq ans » et 46% aimeraient que le vol ait lieu « hors du système solaire ». 38% assurent que c’est « pour lui permettre de réaliser son rêve de maternelle de devenir cosmonaute. »

Une idée très populaire

Selon ce même sondage, 31% des personnes interrogées pensent que ce serait une bonne idée que l’ex-chef du gouvernement « soit utilisée pour vérifier l’existence des trous noirs. » Une pétition en ce sens lancée en début de semaine sur internet a d’ores et déjà recueilli près de 16 millions de signatures. Celle-ci milite pour que la décision soit prise « sans l’accord d’Elisabeth Borne, par 49.3 ». Enfin, elle invite aussi à ne pas la laisser seule à bord et à lui « trouver un compagnon de route, de préférence François Bayrou. »