“Je pense qu’il connaît très bien ses dossiers et c’est le meilleur pour le job” a déclaré le président Donald Trump après la nomination de Walter Johnson, un platiste fervent, à la tête de la NASA. L’homme s’est fait remarquer au travers de plusieurs vidéos sur YouTube comme “Pourquoi les USA ne sont jamais allés sur la Lune”, “La vérité sur la Terre plate”, « Terre Creuse : Tout ce que les Démocrates vous cachent » et “Pourquoi l’Australie n’existe pas”. “C’est le meilleur d’entre nous” a renchéri le président. “Il va faire un très bon travail et montrer que la Terre est bien plate contrairement à la propagande wokiste” a de son côté affirmé le vice-président Vance. Le premier chantier auquel Walter Johnson s’attellera sera de prouver que c’est bien la Terre qui est au centre du système solaire. “Cette intoxication dogmatique va bientôt cesser, c’est la fin de l’héliocentrisme et le retour du glorieux géocentrisme”.