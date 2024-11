Pour freiner la fonte des glaces, le gouvernement fait installer 3000 climatiseurs sur la banquise

Dès l’été prochain, ce sont plus de 3 000 climatiseurs qui vont être largués sur la banquise par un immense pont aérien. « L’objectif est de refroidir durablement la banquise pour éviter qu’elle ne fonde davantage, voire même qu’elle se reconstitue en partie ou totalité » a expliqué un porte-parole du gouvernement. « Avec ce largage de 1 climatiseur tous les 100 kilomètres carrés, le dérèglement climatique sera de l’histoire ancienne » a-t-il ajouté, affirmant qu’il s’agissait là de la seule solution réalisable d’un point de vue économique mais surtout écologique.

Le gouvernement a cependant rappelé que d’autres options restaient sur la table. « Nous avons mobilisé nos meilleurs cabinets de conseil sur le sujet, la banquise sera sauvée, vous n’avez plus rien à craindre ». Le gouvernement a annoncé aussi réfléchir à doubler ou tripler le nombre de climatiseurs, construire un très gros réfrigérateur dans lequel on placerait la banquise l’été quand il fait trop chaud ou installer des très grosses pyramides de pains de glace. « La dernière option sera de faire de grandes collectes de glace lorsque les Français dégivrent leur frigo et de les rejeter ensuite sur la banquise ».

Le gouvernement a critiqué les détracteurs de ce projet qui pointent du doigt un gaspillage énergétique et une pollution massive. « Une fois de plus, ces gens sont dans une posture politique, nous sommes les seuls à proposer des solutions logiques et simples à mettre en place » a martelé le porte-parole du gouvernement.

Face à ce genre de solutions farfelues, le WWF tient à rappeler que la vraie lutte contre le dérèglement climatique ne se fera pas avec des climatiseurs mais avec des actions concrètes. « La préservation des océans, la lutte contre le braconnage et l’accélération de la transition écologique sont autant de vrais combats que nous devons mener » précise un porte-parole de l’organisation.

Et pour agir efficacement, soutenir des programmes cohérents et où les solutions ne viennent pas d’un manuel d’électroménager, faites plutôt un don au WWF. « Alors oui, peut-être que notre idée n’est pas aussi cool que celle de larguer 3 000 climatiseurs sur la banquise, mais on vous promet que, niveau efficacité, c’est tout de même mieux ». Et donc Le Gorafi soutient le WWF, et vous ?