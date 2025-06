Selon une étude : “Ça ne tombera pas plus bas”

C’est une étude qui aura duré près de 15 ans pour les équipes du professeur Cédric Trottin, chercheur au CNRS de Bordeaux. « Aussi incroyable que cela puisse paraître, nous sommes enfin parvenus à la conclusion qu’un objet lâché par terre n’a absolument aucune chance de tomber plus bas » explique-t-il la voix étouffée par l’émotion. « C’est vrai qu’on s’en doutait un peu mais ça fait plaisir d’être enfin fixé. » conclut-il avant de faire tomber accidentellement ses clés sur le sol, puis de les fixer pendant 5 minutes en griffonnant frénétiquement dans un carnet.

Pendant plus de 5000 jours consécutifs, ce sont près de 800 objets de toutes tailles et de toutes fonctions que les équipes du CNRS ont laché simultanément et quotidiennement à leurs pieds : un stylo pour commencer, mais également une pomme, une gaufre, un bidet, une quille, du Rondelé, une douille, un boulier, des Tucs, un portrait de Jean Castex, un portrait du portraitiste de Jean Castex, Jean Castex, une porte, l’intégrale de la saga littéraire « Grand Galop », un vase Ming, une sole, des loukoums, une Porsche, le livre « Les Lois de Newton pour les Nuls », un trampoline, des Cheerios, ou encore 8 stagiaires.

Après des mesures quotidiennes assurées nuit et jour par plus de 150 chercheurs et laborantins, les résultats sont sans appel : chaque objet lâché et observé est resté rigoureusement à la même place. Une victoire pour l’équipe du professeur Trottin qui travaille actuellement sur une étude d’encore plus grande ampleur nécessitant plus de 3000 chercheurs afin de vérifier une bonne fois pour toutes s’il n’y a vraiment pas le feu au lac.