Selon une étude, l’être humain n’utiliserait que 10% de son smartphone

“Après 15 ans de recherches, nous sommes arrivés à la conclusion que l’Homme n’utilise les capacités de son smartphone qu’à hauteur de 10%” explique le professeur Luc Bailly à l’origine de l’étude. “Cela nous offre des perspectives vertigineuses. Imaginez tout ce que nous pourrions faire avec les 90% restants : accéder à l’entièreté du savoir humain, calculer des sommes complexes en un claquement de doigts, se téléporter mentalement à l’autre bout de la planète ou encore faire apparaître de la nourriture sur son perron en moins de 30 minutes” poursuit-il des étoiles pleins les yeux.

Face à cette découverte, le réalisateur Luc Besson a déclaré travailler actuellement sur un tout nouveau film intitulé “Lucien”, l’histoire d’un homme désespéré qui accède du jour au lendemain à la totalité des capacités de son smartphone. Désormais capable de transcender la matière, l’espace et le temps, il sera poursuivi par des Chinois pendant 2h40 avant de mourir écrasé par une Audi après avoir oublié de recharger son portable. Une production EuropaCorp prévue pour 2028 et dans laquelle Luc Besson a déclaré “croire à 200% depuis que l’idée lui a été soufflée par ChatGPT”.

Une étude surprenante qui n’est pas la seule à avoir été publiée puisqu’en janvier une équipe du CNRS Biologie avait également publié des résultats prouvant que les hommes n’utiliseraient que 10% de leur pénis.

Crédits : Athena Sandrini via Pexels.