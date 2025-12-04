L’autorisation d’écrire des textos en utilisant plusieurs doigts bientôt étendue aux plus de 60 ans

C’est une petite révolution digitale qui va bientôt déferler sur les 60 ans et plus en France, avec l’autorisation tant attendue d’utiliser plusieurs doigts pour taper des messages sur leur smartphone. Un soulagement comme nous l’explique Martin, 74 ans. “Je passais un temps fou à écrire le moindre message. C’est pour ça qu’à la fin, quoi qu’on me dise, je ne mettais qu’un émoji pouce en l’air.” Des propos confirmés par son fils, qui nous a expliqué que lorsqu’il lui a annoncé ses fiançailles, son père avait simplement répondu “ok”.

Selon une étude, les séniors consacrent en moyenne 94 minutes par jour à la rédaction de leurs messages. Cette mesure pourrait faire chuter ce temps à 37 minutes. Avec cette nouvelle durée, écrire un message deviendra la 4e activité la plus chronophage de leur journée. Les 3 premières étant “parler de la météo” (46 minutes), “chercher la télécommande” (55 minutes) et “faire ouch hii arghh en se levant du canapé” (71 minutes).

Un plan sénior qui comporte d’autres mesures importantes

Cette nouvelle mesure pour la rédaction des messages s’inscrit dans un “plan sénior”, et est accompagnée d’autres changements majeurs pour les plus de 60 ans, comme nous l’explique un porte-parole du gouvernement. “Désormais, les séniors auront également le droit de regarder leurs rétroviseurs quand ils conduisent, de parler au téléphone sans le mettre sur haut-parleur, et de parler moins de 15 minutes à la caissière du supermarché”.