À 32 ans, il utilise l’expression « surfer sur le web »

« On ne comprend pas » commente Charlotte, encore sous le coup de l’émotion. Cette infirmière de 33 ans explique les faits : « Tout se passait bien, c’était un apéro entre amis, classique, jusqu’au moment où on s’est posé des questions cons, comme « Y a combien de poils sur un chien ? » ce genre de trucs… » Elle ne continue pas ses explications, trop affectée par la situation. C’est son compagnon, Medhi, qui doit prendre le relais : « Il a dit que pour ce genre d’infos, il suffisait de « surfer sur le web ». C’est vraiment un sale coup qu’il nous fait, parce qu’on pensait vraiment qu’on était dans le même délire, qu’il était cool. Ça a été une grosse déception pour tout le monde. On ne le connaissait pas si bien que ça en fait ».

Une erreur qui coûte cher

Interrogé, Théo regrette et déclare, amer : « Je ne sais pas ce qui m’a pris. C’était peut-être lié à ma consommation d’alcool, je ne supporte pas le rhum, et ça m’est monté un peu vite à la tête. Je crois que mes mots ont dépassé mes pensées. Je ne sais pas si mes amis me pardonneront un jour, mais aujourd’hui, ils ne me répondent plus. Je vais devoir m’en trouver d’autres, ou relancer les anciens, ceux que j’avais sur World of Warcraft ». C’est tout le mal qu’on lui souhaite.