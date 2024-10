Bruce, grand requin blanc de 32 ans, a toujours été vu comme un paria par ses pairs. “Un peu kéké sur les bords”, “passablement ringard” et “con comme une sole”, il n’a pour ainsi dire jamais eu la cote parmi ses frères poissons. Mais depuis plusieurs jours, tout a changé pour lui grâce à un simple accessoire vestimentaire. “J’étais en train de flâner près de la plage de Boucan Canot quand un surfeur est passé au-dessus de ma tête” raconte-t-il. “Après l’avoir déchiqueté violemment pour rigoler, j’ai vu une de ses molaires flotter devant moi. C’est là que je me suis dit : et si je la portais autour du cou pour montrer mon côté sauvage ! Ça a tout de suite cartonné” poursuit-il avant de rabattre sa teinture blond platine sur son front avec son aileron gauche.

Le lendemain, c’est le jour et la nuit. Les congres, rascasses et autres murènes se retournent sur son passage, ses collègues requins s’écartent respectueusement et même le plancton arrête soudainement de le surnommer “le grand requin gland”. Un gain de charisme donnant aussitôt lieu au lancement d’une toute nouvelle mode dans les eaux de l’océan indien et faisant bondir le nombre d’attaques sur les surfeurs de près de 400%.

Une “success story” à la française qui n’est pas sans rappeler l’histoire de Tanoai, ce jeune Maori devenu soudainement populaire avec s’être tatoué un surfeur sur le mollet.