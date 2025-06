Après plus de 5 jours sans nouveau film, que devient Raphaël Quenard ?

C’est un début d’année très difficile pour les cinéphiles francophones. La quasi disparition de l’acteur de la grille de programmes depuis 5 jours laisse les fans très inquiets. « Je m’inquiète car étant médecin, je vois de plus en plus de patients en état de manque avancé. Ils arrivent la bave aux lèvres dans mon cabinet et je comprends tout de suite : c’est devenu ma nouvelle norme. Il faut que ça cesse. » nous confie ce médecin généraliste signataire de la tribune « Raphaël, revient ! » parue chez nos confrères du Nouvel Obs.

Les producteurs français en alerte

Pour mieux comprendre l’impact de cette pénurie dans l’industrie, nous sommes allés à la rencontre d’un producteur de renom, qui préfère rester anonyme. « Je devais être le prochain à sortir mon film avec lui mais ce retard fout tout en l’air. » nous dit-il, l’œil brillant d’émotion, avant de continuer : « c’est moi qui m’occupais de la programmation des films de Kad Merad entre 2003 et 2018, alors vous savez j’ai l’habitude de sortir 2 films par semaine, mais là c’est du jamais vu. Les gens commencent à l’oublier. »

Ce véritable embouteillage a forcé Lipsum Productions ( la société de production de l’acteur, ndlr ) à décaler 12 films. « Le planning étant trop serré en ce début d’année pour sortir tous les films de monsieur Quenard, nous sommes au regret de devoir les reporter à la semaine prochaine, en plus de ceux déjà programmés. » a annoncé son agent via un communiqué qui se veut rassurant.

Le mois de février devrait donc compter pas moins de 34 films avec l’acteur, pour le plus grand bonheur de ses fans.

Crédits : Capture d’écran Youtube/France inter