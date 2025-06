Grâce à la pénurie d’antidépresseurs, Vincent Delerm revient en tête des écoutes Spotify

En manque de sérotonine suite à la pénurie d’antidépresseurs, de nombreux Français sont retombés dans la dépression, relançant immédiatement les écoutes des albums de Vincent Delerm. “Il parle de ruptures silencieuses, de nostalgie de la jeunesse et de Fanny Ardent, ça parle évidemment à beaucoup de personnes fragiles émotionnellement”, commente un psychologue.

Selon Spotify, les écoutes des albums du chanteur ont augmenté de 300 % depuis le début de la pénurie, avec l’apparition de playlists ciblées, comme “Chaque jour nous rapproche un peu plus d’une mort certaine” ou “Elle m’avait assuré que c’était juste un pote”.

Pour enrayer la dépression massive qui menace la France, certains médecins ont décidé de prescrire du chocolat noir et des chansons de Kool and the Gang, sans succès. “Faute de mieux, on essaie de réguler la consommation des patients : deux Delerm par jour maximum, sinon le risque d’overdose est réel”.

Heureux d’un tel succès, Vincent Delerm partira prochainement en tournée dans toute la France pour une série de concerts dans le noir, où les fans pourront écouter sa musique roulés en boule dans un vieux plaid.

Crédit : Stephane Cardinale – Corbis / Contributeur