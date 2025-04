Les fans de rap inquiets que Koba La D ait le temps d’enregistrer un nouvel album en prison

“C’est un parcours classique chez les rappeurs. Ils profitent de la prison pour faire de la musculation, écrire un nouveau disque et revenir encore plus forts à la sortie. On l’a vu avec Tupac, 50 Cent… Même la maison d’arrêt a inspiré des morceaux à Booba… Et si Koba La D suivait cet exemple ?” redoute Mehdi, chroniqueur chez Booska P.

Sur X, les rumeurs vont bon train, alimentées par les théories les plus folles des internautes. “Certains disent qu’il a déjà enregistré 25 morceaux et que sa voix est encore plus aiguë qu’avant”, s’amuse Léa, directrice artistique chez Mouv. “Il y en a même qui soutiennent qu’il prépare un feat avec Sadek. Désolée mais ça ne me fait pas rire, l’heure est grave”, s’agace quant à elle Léa, journaliste chez Apple Music.

Ce n’est pas la seule nouvelle qui agite la communauté du hip-hop ce mois-ci. En effet, depuis plusieurs jours, une autre rumeur circule selon laquelle les rappeurs BigFlo & Oli travailleraient également sur un double album, lequel serait lui-même annoncé par une série de freestyles enregistrés au micro de Planète Rap et dans les rues de Toulouse.

Photo : Crédits :Christopher Polk / Contributeur